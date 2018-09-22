У пенсионерки в Безенчукском районе украли лестницу

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1959 года рождения о том, что у нее похитили имущество, находящееся во дворе около дома.Потерпевшая проживает в частном доме одна. В вечернее время, услышав шум, пенсионерка вышла из дома и обнаружила пропажу металлической лестницы, стремянки и москитной сетки, которые находились во дворе на огороженной территории.Полицейские получили информацию: к преступлению может быть причастен местный житель 1966 года рождения, ранее судимого за имущественное преступление.В ходе опроса злоумышленник пояснил стражам правопорядка, что некоторое время назад он выполнял строительные работы по просьбе потерпевшей, поэтому хорошо знал, какое имущество хранится в доступном месте. В день происшествия, в ходе распития спиртных напитков злоумышленник решил вернуться на прежнее рабочее место с целью хищения чужого имущества, его продажи и покупки алкоголя. По словам задержанного, металлическую лестницу он сдал в пункт приема металла, стремянку спрятал дома, а москитную сетку выкинул. Стражами правопорядка металлические изделия возвращены законной владельце.Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.