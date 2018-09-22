У пенсионерки в Безенчукском районе украли лестницу
22 сентября 2018 11:24
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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1959 года рождения о том, что у нее похитили имущество, находящееся во дворе около дома.
Потерпевшая проживает в частном доме одна. В вечернее время, услышав шум, пенсионерка вышла из дома и обнаружила пропажу металлической лестницы, стремянки и москитной сетки, которые находились во дворе на огороженной территории.
Полицейские получили информацию: к преступлению может быть причастен местный житель 1966 года рождения, ранее судимого за имущественное преступление.
В ходе опроса злоумышленник пояснил стражам правопорядка, что некоторое время назад он выполнял строительные работы по просьбе потерпевшей, поэтому хорошо знал, какое имущество хранится в доступном месте. В день происшествия, в ходе распития спиртных напитков злоумышленник решил вернуться на прежнее рабочее место с целью хищения чужого имущества, его продажи и покупки алкоголя. По словам задержанного, металлическую лестницу он сдал в пункт приема металла, стремянку спрятал дома, а москитную сетку выкинул. Стражами правопорядка металлические изделия возвращены законной владельце.
Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
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