У пенсионерки из Похвистнево знакомая сына украла ноутбук и роутер

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В МО МВД России «Похвистневский» обратилась 62-летняя жительница города Похвистнево с заявлением, о том, что из её квартиры были похищены ноутбук и роутер. Материальный ущерб, потерпевшая оценила в 18999 рублей.Приехавшие на место происшествия правоохранители подробно опросили потерпевшую и членов ее семьи. Сотрудники полиции установили, что в момент совершения преступления потерпевшая отсутствовала дома. В ходе опроса сын заявительницы пояснил, что пригласил в дом гостей с целью распития спиртных напитков.Полицейские установили и опросили всех, кто присутствовал в доме в тот вечер.Основываясь на свидетельских показаниях стражи порядка пришли в выводу, что к совершению преступления может быть причастна 39-летняя местная жительница. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой и место ее проживания. В ходе опроса женщина созналась в содеянном и указала на человека, которому сбыла похищенную технику.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.