У несовершеннолетней самарчанки сводный брат украл телефон и гироскутер

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В декабре за помощью в отдел полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре обратился отец несовершеннолетней девушки. Он пояснил, что были похищены сотовый телефон и гироскутер, принадлежавшие его дочери. Пропавшее имущество, по словам мужчины, последний раз видели еще в ноябре в квартире, расположенной в Красноглинском районе областного центра.Каких-либо следов взлома при осмотре окон и дверей жилплощади правоохранители не обнаружили. При проверке каждого из перечисленных граждан возникли подозрения о причастности к преступлению пасынка потерпевшего.В ходе отработки мест сбыта похищенного, правоохранителям удалось выяснить, что злоумышленник сбыл похищенное в один из ломбардов Красноглинского района, однако изъять гаджеты не удалось, так как их уже перепродали.В ходе дальнейшей работы полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи. Парень не стал скрывать своей причастности к хищению ценных вещей у своей сводной сестры.По данным полиции, подозреваемый 2000 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент предпринимаются меры к возврату имущества законной владелице. Возбуждено уголовное дело.pixabay.com