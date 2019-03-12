У 82-летней самарчанки мошенник украл золотые украшения
12 марта 2019 09:41
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На территории Самарской области задержан молодой человек, подозреваемый в совершении преступления в отношении пожилой жительницы областного центра. Преступление, в результате которого пострадала 82-летняя пенсионерка, произошло 2 февраля в доме, расположенного на ул. Урицкого. В квартиру пожилой женщины под предлогом продажи постельного белья и шубы из ценного меха по заниженной цене проник молодой человек. После его ухода женщина обнаружила пропажу золотых украшений. Со слов заявительницы полицейские выяснили приметы гостя. Кроме того, женщина подробно описала похищенные драгоценности, в числе которых было и обручальное кольцо.
В ходе опроса заявительницы стало известно: незадолго до случившегося она вместе с продавцом посещала банковское учреждения, так как имеющейся у нее наличности не хватило для оплаты покупок. В результате оперативных мероприятий, сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре установили место и время снятия денежных средств. Также выяснилось, что продавец постельного белья и шубы попал в объектив камеры наблюдения, установленной в помещении банковского учреждения. Далее оперативники собрали сведения об автомобиле, на котором злоумышленник мог скрыться. Задержали подозреваемого в краже имущества у пенсионерки за пределами областного центра, на одном из участков трассы М-5 «Урал». Молодой человек – ранее не судимый и безработный житель Липецкой области – не стал отрицать своей причастности к преступлению. По его словам, во время разговора с пенсионеркой он заметил шкатулку и в тот момент, когда хозяйка квартиры отвлеклась, похитил золотые украшения. Впоследствии свою добычу он перепродал, а денежные средства потратил на свои нужды. О краже возбуждено уголовное дело, сообщает обМВД.
В настоящее время у сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что предполагаемый злоумышленник может быть причастен еще к ряду аналогичных преступлений.
Управление МВД России по г. Самаре убедительно просит всех, кто пострадал от действий подозреваемого и не сообщил об этом, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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