Троих самарцев будут судить за кражу машин премиум-класса
2 августа 2018 14:01
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В Самаре мужчину, его сына и их общего знакомого обвинили в серии краж дорогих иномарок. С февраля по апрель 2018 года они украли INFINITI QX70, Toyota Camry, Toyota Lаnd Cruiser, Mercedes-Benz ML, Volkswagen 2Н Amarok. Общая стоимость похищенных машин превысила 8 млн рублей.
"Согласно распределенным ролям в преступной группе, отец и сын добывали средство передвижения, подбирали предмет преступного посягательства, находили места "отстоя" похищенных автомашин, а также непосредственно совершали хищение автомобилей, — рассказали в городской прокуратуре. — Их сообщник предоставлял государственные регистрационные номера, которыми неправомерно завладел ранее специально, обеспечивал группу специальными техническими средствами для считывания радиосигналов с ключей похищаемых автомобилей, а также для подавления радиочастот брелоков владельцев, чтобы они не могли получить информацию о местонахождении автомобиля".
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самары.
Фото: pixabay.com
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