Троих бандитов в Самарской области будут судить за похищение почти 15 миллионов рублей
1 января 2019 12:30
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В Самарском областном суде начинаются слушания по уголовному делу в отношении трёх местных жителей, которые обвиняются в нападениях на банковские учреждения губернской столицы. В общей сложности ими было похищено почти 15 миллионов рублей. На эти деньги криминальные «миллионеры» успели вкусить великолепной жизни, отдохнуть на заграничных курортах, приобрести дорогие иномарки.
Согласно данным предварительного следствия, фигурантам предъявлено обвинение по одиннадцати статьям УК РФ. Наиболее тяжкие из них - это создание банды и убийство человека.
Задержание проводилось 17 октября 2017 года одновременно по трём адресам их проживания. В нём участвовали бойцы силовых подразделений Росгвардии. При проведении обыска в квартирах, гаражах подозреваемых было изъято оружие: пистолеты, автоматы Калашникова, осколочные гранаты, взрыватели, тротиловая шашка, около 2 тысяч патронов. А также вещи, приобретённые на деньги, полученные преступным путём. В гараже же изъята та самая силиконовая маска.
По выводам следствия, вооружённой бандой под руководством Самонова совершено не менее четырех разбойных нападений. Кроме того, для совершения преступлений злоумышленниками использовались несколько автомобилей. Для достижения цели конспирации внешности члены банды использовали при нападениях маски, балаклавы, респираторы, костюмы, перчатки и иные предметы одежды, сообщает облМВД.
pixabay.com
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