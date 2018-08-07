Тольяттинские полицейские разыскивают злоумышленниц, укравших шампуня на 3 тысячи рублей

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Как установили сотрудники полиции, в период времени с 10:13 до 10:18 04.08.2108 года две злоумышленницы, находясь в продовольственном магазине на улице Белорусской в Тольятти совершили тайное хищение шампуня в количестве 14 штук, на общую сумму свыше 3 тысячи рублей.Приметы подозреваемых:1) женщина, на вид 30-35 лет, волосы длинные, окрашенные в светлый цвет, рост 160-170 сантиметров, телосложение плотное, на голове солнцезащитные очки. Была одета: платье черного цвета, в горошек белого цвет. При себе носит сумку темного цвета через плечо.2) женщина, на вид 30-35 лет, волосы средней длины, окрашены в светлый цвет, рост 160-165 сантиметров, телосложение плотное, на голове солнцезащитные очки. Была одета: платье черно-белого цвета с узорами в виде ромбов, обута в босоножки темного цвета без каблуков. При себе носит сумку темного цвета через плечо. На левом плече крупная цветная татуировка, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com