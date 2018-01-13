Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в начале 2017 года

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Полицейские Тольятти совместно с коллегами из Республики Казахстан раскрыли серию квартирных краж, совершенных весной 2017 года на территории Автограда. Тогда в полицию города поступило два заявления от потерпевших, которые сообщили, что из их квартир похищено имущество в общей сложности на сумму более одного миллиона рублей.Осмотрев места преступления, полицейские установили, что злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные вещи. С мест преступления криминалисты изъяли следы пальцев рук, которые, предположительно, могли принадлежать злоумышленнику.По горячим следам задержать преступника не удалось. По фактам краж возбудили уголовные дела. Розыск преступника продолжался, ориентировки разосланы в территориальные отделы полиции и коллегам из других регионов.В начале января 2018 года с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти связались коллеги из Республики Казахстан. В поле зрения оперативников попал мужчина 1986 года рождения, который недавно приехал из Тольятти. Злоумышленника задержали в момент совершения кражи из квартиры в одном из населенных пунктов республики Казахстан. По имеющийся у оперативников информации, мужчина мог быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний в Тольятти. Для установления всех обстоятельств, в служебную командировку были направлены сотрудники тольяттинского уголовного розыска. В ходе работы с подозреваемым и сопоставления результатов дактилоскопической экспертизы отпечатка пальца, изъятого с места преступления в тольяттинских квартирах, информация подтвердилась. В настоящий момент полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.Сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям, сообщает облМВД.