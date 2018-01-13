Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в начале 2017 года
13 января 2018 11:48
125
Полицейские Тольятти совместно с коллегами из Республики Казахстан раскрыли серию квартирных краж, совершенных весной 2017 года на территории Автограда. Тогда в полицию города поступило два заявления от потерпевших, которые сообщили, что из их квартир похищено имущество в общей сложности на сумму более одного миллиона рублей.
Осмотрев места преступления, полицейские установили, что злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные вещи. С мест преступления криминалисты изъяли следы пальцев рук, которые, предположительно, могли принадлежать злоумышленнику.
По горячим следам задержать преступника не удалось. По фактам краж возбудили уголовные дела. Розыск преступника продолжался, ориентировки разосланы в территориальные отделы полиции и коллегам из других регионов.
В начале января 2018 года с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти связались коллеги из Республики Казахстан. В поле зрения оперативников попал мужчина 1986 года рождения, который недавно приехал из Тольятти. Злоумышленника задержали в момент совершения кражи из квартиры в одном из населенных пунктов республики Казахстан. По имеющийся у оперативников информации, мужчина мог быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний в Тольятти. Для установления всех обстоятельств, в служебную командировку были направлены сотрудники тольяттинского уголовного розыска. В ходе работы с подозреваемым и сопоставления результатов дактилоскопической экспертизы отпечатка пальца, изъятого с места преступления в тольяттинских квартирах, информация подтвердилась. В настоящий момент полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.
Сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 января 2018 01:11
При этом соавтор законопроекта о блогерах-иноагентах подчеркивает, что документ «не вводит цензуру». Закон
581
12 января 2018 17:17
Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные... Закон
235
11 января 2018 21:21
Он три года провел в СИЗО, после чего уголовное дело против него было прекращено. Закон
232
11 января 2018 18:43
Закон
341
11 января 2018 18:35
Закон
264
11 января 2018 17:26
В настоящее время мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Закон
273
11 января 2018 15:25
Мужчина сам явился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. Закон
485
Происшествия
13 января 2018 11:34
Возгорание тушили 15 человек. Происшествия
129
12 января 2018 15:03
По данным полиции, предполагаемому злоумышленнику 33 года, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа, мошенничества и... Происшествия
191
12 января 2018 14:36
По данным МВД, деньги были похищены в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года. Происшествия
266
Криминал
13 января 2018 11:48
Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Криминал
113
13 января 2018 11:10
Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали, когда он пытался скрыться. Криминал
147
13 января 2018 10:36
Он отобрал сотовый телефон. Криминал
155
Видео
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
231
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6221
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2328
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9259
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2865
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11170
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3048
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1833
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2231
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2125
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1774
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3404
Мероприятия