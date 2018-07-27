Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать долг в 160 тысяч рублей
27 июля 2018 10:18
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Как сообщалось ранее, 30 декабря 2017 года на балконе квартиры, расположенной в доме по улице Автостроителей города Тольятти, было обнаружено тело 38-летней женщины, с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что ее задушили.
По подозрению была задержана 38-летняя знакомая потерпевшей.
По версии следствия, женщины поссорились, подозреваемая должна была потерпевшей денежные средства в размере 160 тысяч рублей, которые длительное время не отдавала. Между женщинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемая задушила свою знакомую, а затем похитила ее имуществу на общую сумму более 55 тысяч рублей и скрылась с места совершения преступления.
Также было установлено, что подозреваемая в 2017 году, путем обмана похитила деньги у гражданина на общую сумму более 362 тысяч рублей, пообещав произвести необходимые дополнительные мероприятия по оформлению документов аренды земельных участков, в действительности, не намереваясь этого делать. Таким же образом она похитила денежные средства еще дух граждан на сумму в 35 тысяч и 62 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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