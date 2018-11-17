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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинка выпила, уснула в подъезде и лишилась золота

17 ноября 2018 11:12
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Тольяттинка выпила, уснула в подъезде и лишилась золота
Полицейские задержали подозреваемого в краже.

На днях в отдел полиции Тольятти за помощью обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже своего сотового телефона и золотых украшений - цепочки и кулона.

Как выяснили полицейские, в день пропажи имущества заявительница употребляла спиртные напитки. По предварительным данным, после выпитого алкоголя женщина уснула в подъезде дома на улице Ленина, и, проснувшись, не обнаружила принадлежащего ей имущества.

Заявительница пояснила, что подозревает в краже своего знакомого. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника.

Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что похищенный телефон, цепочку и кулон продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что безработный подозреваемый ранее уже был судим за кражу.

Возбуждено уголовное, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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