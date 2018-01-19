Тольяттинка проведет 6 лет в колонии за сбыт наркотиков

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении М., 1983 г.р.В ходе судебного следствия установлено, что М. с целью незаконного материального обогащения приобрела в г. Реутове Московской области наркотическое средство гашиш, массой более 15,12 грамма, которое в последующем перевезла на территорию г. Тольятти с целью дальнейшего сбыта. Во исполнение своего преступного умысла М. в середине февраля 2017 г., находясь на территории г. Тольятти, часть наркотиков продала своему знакомому за денежное вознаграждение, а оставшуюся часть хранила у себя до момента ее задержания 23 марта 2017 года сотрудниками правоохранительных органов.В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме.Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.