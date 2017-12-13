Тольяттинец украл перфоратор
13 декабря 2017 14:03
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К экипажу вневедомственной охраны, патрулировавшему в ночное время Комсомольский район города Тольятти, обратился житель одного из домов на Майском проезде. Он сообщил, что выйдя в тамбур рядом с квартирой, обнаружил пропажу принадлежащего ему перфоратора и набора ключей.
Стражи правопорядка вместе с потерпевшим направились к месту происшествия. Поднимаясь на указанный этаж, сотрудники Росгвардии встретили мужчину, несущего в руках перфоратор, похожий на пропавший. Увидев сотрудников, он попытался скрыться, но был задержан. Позднее он признался, что похитил электроинструмент, чтобы сдать в похищенное имущество в ломбард.
Задержанный мужчина, ранее уже судимый за грабеж и кражу, был передан прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы полиции. Сумма причиненного ущерба составила 11 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, сообщает регуправление.
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