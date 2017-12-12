Тольяттинец украл из аптеки дорогой медицинский препарат

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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в аптеке, находящейся на улице Механизаторов в Комсомольском районе похищен медицинский препарат, стоимостью более 800 рублей.В результате проведения оперативных мероприятий, у полицейских появились сведения о том, что к грабежу может быть причастен ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель 1979 года рождения. Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. При обыске у мужчины был изъят похищенный препарат и возвращен законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает облМВД.Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется следствие.