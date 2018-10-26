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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинец-судент после совместного застолья напал в подъезде на приятеля, избил и ограбил

26 октября 2018 11:14
82
Тольяттинец-судент после совместного застолья напал в подъезде на приятеля, избил и ограбил О грабеже возбуждено уголовное дело.
О грабеже возбуждено уголовное дело.

В полицию Тольятти обратился местный житель 1986 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что, находясь в подъезде многоквартирного дома, расположенного на улице Тополиная, он получил телесные повреждения, лишился сотового телефона и денежных средств. Причиненный материальный ущерб мужчина оценил в 6000 рублей.

Нзадолго до случившегося в ночное время он вместе со знакомым распивал спиртные напитки. После застолья заявитель пошел домой, не заметив, что за ним последовал предполагаемый злоумышленник. В подъезде он нанес потерпевшему несколько ударов, а когда мужчина упал на пол, выхватил у него из рук сотовый телефон, достал деньги из кармана и скрылся.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен житель Тольятти 2000 года рождения. Задержанный студент одного из учебных заведений города, ранее судимый за кражу, пояснил, что телефон продал, а похищенные и вырученные деньги потратил на собственные нужды.

О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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