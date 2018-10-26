Тольяттинец-судент после совместного застолья напал в подъезде на приятеля, избил и ограбил
26 октября 2018 11:14
82
В полицию Тольятти обратился местный житель 1986 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что, находясь в подъезде многоквартирного дома, расположенного на улице Тополиная, он получил телесные повреждения, лишился сотового телефона и денежных средств. Причиненный материальный ущерб мужчина оценил в 6000 рублей.
Нзадолго до случившегося в ночное время он вместе со знакомым распивал спиртные напитки. После застолья заявитель пошел домой, не заметив, что за ним последовал предполагаемый злоумышленник. В подъезде он нанес потерпевшему несколько ударов, а когда мужчина упал на пол, выхватил у него из рук сотовый телефон, достал деньги из кармана и скрылся.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен житель Тольятти 2000 года рождения. Задержанный студент одного из учебных заведений города, ранее судимый за кражу, пояснил, что телефон продал, а похищенные и вырученные деньги потратил на собственные нужды.
О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 октября 2018 23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО. Закон
216
25 октября 2018 21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
211
25 октября 2018 20:57
В августе текущего года наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции. Закон
197
25 октября 2018 20:21
Суд назначил им наказание от 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
450
24 октября 2018 16:47
Информация, поступившая из Прокуратуры Самары, содержала сведения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях органов... Закон
355
24 октября 2018 12:31
Миф о добросовестных выплатах помогла развеять его бывшая жена. Закон
182
23 октября 2018 17:53
Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых... Закон
304
Происшествия
26 октября 2018 11:43
Мероприятие прошло в рамках операции «Мак-2018». Происшествия
81
25 октября 2018 23:54
Бывший чиновник лишился 30 коллекционных монет, а также крупной суммы денег как в рублях, так и в валюте. Происшествия
211
25 октября 2018 23:41
Отмечается, что преступник забрал всё, что "плохо лежало". Сумма ущерба устанавливается. Происшествия
209
Криминал
26 октября 2018 11:14
О грабеже возбуждено уголовное дело. Криминал
80
25 октября 2018 13:28
Преступник заметил его в кафе и пошел следом. Криминал
194
25 октября 2018 11:28
Также у него было изъято около 450 граммов марихуаны. Криминал
182
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
340
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
503
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
484
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
545
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
501
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
982
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
807
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1199
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1248
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2360
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1766
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1944
Мероприятия