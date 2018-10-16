Тольяттинец создал на съемной квартире нарколабораторию

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На днях сотрудники наркоконтроля УМВД России по городу Тольятти получили оперативную информацию о том, что местный житель может заниматься сбытом и изготовлением наркотических средств.В ходе проведения оперативного мероприятия подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими по месту жительства. При осмотре съемной квартиры, стражи правопорядка обнаружили функционирующую нарколабораторию. В присутствии понятых правоохранители изъяли у 34-летнего жителя Тольятти коробки и свертки с веществами, похожими на наркотики. По результатам проведенной экспертизы оказалось, что изъятым было: 0,285 грамм амфетамина, мефедрон 264,3 грамма и каннабис (марихуанна) равная 1003,003 грамма, что соответствует крупному размеру. По данным сотрудников полиции, задержанный мужчина не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.