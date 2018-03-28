Тольяттинец пытался украсть из магазина несколько дезодорантов

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Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на одном из объектов сработала «тревожная кнопка». Помощь стражей правопорядка потребовалась в магазине, расположенном на улице Ушакова. Патрульные незамедлительно выехали по указанному адресу.К прибывшим сотрудникам Росгвардии за помощью обратились работники супермаркета. Они стали свидетелями того, как один из посетителей сложил за пазуху 6 дезодорантов. Персонал предположил, что мужчина попытается вынести их через кассу, не расплатившись. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника.В дальнейшем выяснилось, что 31-летний ранее судимый за кражу тольяттинец в феврале текущего года уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.