Тольяттинец пытался украсть из магазина несколько дезодорантов
28 марта 2018 10:01
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Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на одном из объектов сработала «тревожная кнопка». Помощь стражей правопорядка потребовалась в магазине, расположенном на улице Ушакова. Патрульные незамедлительно выехали по указанному адресу.
К прибывшим сотрудникам Росгвардии за помощью обратились работники супермаркета. Они стали свидетелями того, как один из посетителей сложил за пазуху 6 дезодорантов. Персонал предположил, что мужчина попытается вынести их через кассу, не расплатившись. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника.
В дальнейшем выяснилось, что 31-летний ранее судимый за кражу тольяттинец в феврале текущего года уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.
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