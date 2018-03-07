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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинец пытался дать полицейскому взятку в 200 тысяч

7 марта 2018 09:25
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Тольяттинец пытался дать полицейскому взятку в 200 тысяч
Подозреваемый был задержан в момент передачи денег в автомобиле.

45-летний житель города Тольятти предложил оперативнику отделения ЭБиПК ОМВД России по Ставропольскому району незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за принятие процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении его родственника.

О произошедшем полицейский доложил руководству. Подозреваемый был задержан сотрудниками органов внутренних дел 27 февраля 2018 года в момент передачи денег в автомобиле на автостоянке, расположенной на улице Лесной в Тольятти.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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