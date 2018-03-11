Тольяттинец пообедал в кафе, а затем решил его ограбить
11 марта 2018 11:23
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В полицию Тольятти поступило сообщение от администратора одного из кафе, расположенных на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. Заявитель сообщил об ограблении точки общественного питания.
Стражи правопорядка установили, что злоумышленник пообедал в кафе, и, когда его рассчитывали, схватил из кассы деньги в сумме 3 тысячи рублей, после чего скрылся.
Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый местный житель 1992 года рождения. По словам задержанного, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.
В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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