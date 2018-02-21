Тольяттинец помог задержать разбойника с ножом
21 февраля 2018 11:54
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Вечером 20 февраля в полицию Тольятти за помощью обратилась менеджер микрофинансовой организации. Девушка сообщила, что в офис, расположенный на улице Мира, зашел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал деньги.
По указанному адресу прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. Сотрудники следственно оперативной группы осмотрели офис, опросили очевидцев происшествия, изъяли необходимые улики и установили, что нападение совершил мужчина 1968 года рождения. Как следует из материалов уголовного дела подозреваемый зашел в помещение компании, вытащил из куртки нож и потребовал от менеджера компании деньги, которые находились в кассе. Забрав более 8 тысяч рублей, злоумышленник пытался скрыться с места преступления.
Свидетелем происшествия стал посетитель микрофинансовой организации, который не растерялся, применив силу к злоумышленнику, остановил его и удерживал до приезда сотрудников полиции.
Правоохранители установили, что ранее судимый за убийство подозреваемый предполагал о том, что в офисе может находиться крупная сумма денег. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Подозреваемый за совершение разбойного нападения арестован.
О разбое возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание виде лишение свободы сроком до десяти лет, сообщает облМВД.
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