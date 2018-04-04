Тольяттинец нашел в снегу фальшивую пятитысячную купюру и попробовал ее сбыть

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В Тольятти направленно в суд уголовное дело по факту сбыта заведомо поддельной денежной купюры.В ходе следствия установлено, что в конце декабря 2017 года фигурант уголовного дела - местный житель 1983 года рождения, в снегу за остановочным павильоном, расположенным у дома на проспекте Степана Разина, обнаружил свернутую пополам денежную купюру достоинством 5 000 рублей. Придя домой, молодой человек показал находку своим родственникам, которые усомнились в ее подлинности и решили продемонстрировать банкноту знающему человеку - дальней родственнице, которая работает в магазине и занимается инкассацией. Осмотрев купюру, женщина посоветовала счастливому обладателю находки выкинуть ее, чтобы избежать лишних проблем: она явно была фальшивой. По данным сотрудников органов внутренних дел, житель Тольятти решил купюру не выбрасывать и хранить ее у себя как сувенир.Позже мужчина не удержался и сбыл фальшивку, но был задержан бдительными сотрудниками одного из продовольственных магазинов города. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Стражами правопорядка установлено, что злоумышленник имеет непогашенную судимость за угон транспортного средства. С учетом этого отягчающего обстоятельства суд может вынести ему наказание в виде принудительных работ сроком до 5 лет, либо тюремное заключение на срок до 8 лет, сообщает облМВД.