Тольяттинец намеренно повредил автомобиль бабушки местного жителя и разбил окно в кухне

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Патрулировавший Центральный район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны получил от дежурного центра оперативного управления сообщение о том, что на улице Ленина требуется помощь сотрудников правоохранительных органов. Стражи правопорядка незамедлительно выехали по указанному адресу.К прибывшим на место происшествия патрульным за помощью обратился 26-летний местный житель. Он сообщил, что находившийся неподалеку гражданин на почве неприязненных отношений сначала разбил стекло в окне кухни, а потом повредил автомобиль, принадлежащий его бабушке. Осмотрев транспортное средство, сотрудники Росгвардии обнаружили, что у него разбиты стекла, а на кузове имеются вмятины. Стражи правопорядка задержали мужчину 1991 года рождения и передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.