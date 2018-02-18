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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинец до смерти избил бывшую жену и на два дня оставил в своей квартире

18 февраля 2018 12:10
235
Тольяттинец до смерти избил бывшую жену и на два дня оставил в своей квартире Только после этого он вызвал полицию.
Только после этого он вызвал полицию.

В дежурную часть отдела полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти позвонил 43 – летний местный житель, который сообщил, что в квартире дома, расположенного на улице 50 лет Октября, обнаружил свою бывшую жену без признаков жизни.

У полицейских появились основания подозревать в причастности к произошедшему бывшего мужа потерпевшей.

Установлено, что в день трагедии потерпевшая и ее бывший супруг распивали спиртные напитки у него дома. Во время употребления алкоголя между ними возник конфликт. Не найдя словесных аргументов, мужчина начал наносить удары руками и ногами женщине 1982 года рождения. По данным полицейских, после случившегося злоумышленник не стал обращаться в медицинское учреждение, а оставил избитую женщину в квартире. С его слов, через два дня, которые он провел, распивая спиртные напитки в обществе малознакомых людей, он решил вернуться домой. Обнаружив бывшую жену на том же месте, он понял, что она умерла, и сам вызвал сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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