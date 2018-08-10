Телефонный мошенник грабил пожилых самарцев

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«Мама, папа, бабушка, дедушка я попал в беду, срочно нужны деньги!» Что будет делать человек, получивший такое сообщение по мобильному телефону? Во многих случаях родственник слепо бросится выполнять просьбу близкого человека. А между тем, сначала нужно проверить полученную информацию, ведь к вам могут обратиться мошенники. Нередко случается, когда родителям звонит "дочь" или "сын", сбивчиво рассказывает, какая с ним приключилась беда, и, чтобы все исправить, срочно нужны деньги. Родители, пожилые родственники собирают необходимую сумму, и высылают деньги по нужному адресу либо передают человеку, прибывшему от имени сына, дочери, внука. Однако потом выясняется, что у людей на самом деле ничего не случилось, а родителям звонил мошенник, чей голос показался им знакомым.Как сообщалось ранее, подобным образом денежных средств лишились две пожилые жительницы Самары. Задержали предполагаемого злоумышленника – ранее неоднократно судимого за совершение мошенничеств, грабежей, краж, разбойного нападения мужчину сотрудники самарской полиции. Согласно собранным материалам, подозреваемый получал денежные средства наличными или на банковскую карту, оформленную на его знакомую. Звонил он с одного и того же номера телефона путем хаотичного набора цифр. Услышав по ту сторону трубки голос пожилого человека, злоумышленник начинал разыгрывать «спектакль». Введенные в заблуждения пожилые жертвы, одной из которых на тот момент было 75, а другой – 81 год, впоследствии переводили или передавали через курьера денежные средства. Таким образом, в руках у 33-летнего злоумышленника оказалось более 30 тысяч рублей.Судом мужчина был признан виновным во вменяемых ему противоправных деяниях. Злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.

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