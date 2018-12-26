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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тела двух детей и двух взрослых с огнестрельными ранениями нашли в Ульяновске

26 декабря 2018 09:23
182
Тела двух детей и двух взрослых с огнестрельными ранениями нашли в Ульяновске
Госпитализирован 17-летний подросток.

В одной из квартир Ульяновска обнаружили тела мужчины, женщины и двух её дочерей в возрасте 11 и 15 лет, также с ранениями плеча был госпитализирован 17-летний подросток.

— В результате грамотно спланированной работы следователей и криминалистов совместно с сотрудниками органов внутренних дел преступление в течение нескольких часов раскрыто, — говорится в сообщении регионального СУ СКР, при этом подробностей не приводится.

На месте работают следователи, обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело, пишет Лайф.

pixabay.com
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