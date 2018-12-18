Сызранские полицейские нашли у пассажира поезда наркотик, который он спрятал среди конфет

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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении поезда сообщением "Москва-Челябинск" выявлен пассажир, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят гашиш.В ходе личного досмотра 48-летнего жителя Московской области полицейские нашли у него два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятое является наркотическим средством гашиш массой 9,7 грамма, и считается крупным размером.Мужчина пытался провести наркотик из Москвы в Оренбургскую область, спрятав его в пакете с килограммом конфет, однако среди них полицейские обнаружили и изъяли две штуки, под оберткой которых был не шоколад, а гашиш.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.pixabay.com