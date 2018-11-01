Сызранка на 7 лет отправится в колонию за избиение мужчины до смерти

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Судом установлено, что неработающая, ранее неоднократно судимая гражданка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по ул. Жуковского в г. Сызрани в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла мужчине множественные удары ногами в область головы, туловища и конечностей, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимая признана виновной в совершении преступления и с учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору ей назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.