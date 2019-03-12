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Сызранец украл металлическую емкость для воды массой 250 килограмм

12 марта 2019 11:24
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Сызранец украл металлическую емкость для воды массой 250 килограмм.
Похититель сдал бак в пункт приема металлолома.

В сентябре 2018 года подозреваемый – ранее судимый за кражу и хранение наркотических средств житель города Сызрань 1995 года рождения, находясь на улице Ангарской, похитил стоящую около частного дома металлическую емкость для воды массой 250 килограмм.

Как в дальнейшем выяснили сотрудники полиции, баком пользовалась пожилая хозяйка дома. Женщина хранила в нем воду для полива огорода. Большую металлическую ёмкость для хозяйственных нужд ей привез родственник, который и заметил пропажу имущества, когда в очередной раз приехал навестить пенсионерку.

Правоохранители, прибывшие по указанному адресу, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Пенсионерка, проживающая напротив, видела в окно, как неизвестный грузит металлическую емкость, которой пользуется ее соседка. Это показалось ей подозрительным. Наблюдательная женщина не просто описала сотрудникам полиции увиденную ситуацию, она также продиктовала номер транспортного средства, на котором злоумышленник похитил чужое имущество. Благодаря этому полицейские в кратчайшие сроки выяснили местоположение похищенного предмета. По данным сотрудников органов внутренних дел, похититель сдал бак в пункт приема металлолома, оформив продажу по собственным документам. После этого предполагаемый злоумышленник был задержан.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.

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