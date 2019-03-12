Сызранец украл металлическую емкость для воды массой 250 килограмм
12 марта 2019 11:24
115
В сентябре 2018 года подозреваемый – ранее судимый за кражу и хранение наркотических средств житель города Сызрань 1995 года рождения, находясь на улице Ангарской, похитил стоящую около частного дома металлическую емкость для воды массой 250 килограмм.
Как в дальнейшем выяснили сотрудники полиции, баком пользовалась пожилая хозяйка дома. Женщина хранила в нем воду для полива огорода. Большую металлическую ёмкость для хозяйственных нужд ей привез родственник, который и заметил пропажу имущества, когда в очередной раз приехал навестить пенсионерку.
Правоохранители, прибывшие по указанному адресу, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Пенсионерка, проживающая напротив, видела в окно, как неизвестный грузит металлическую емкость, которой пользуется ее соседка. Это показалось ей подозрительным. Наблюдательная женщина не просто описала сотрудникам полиции увиденную ситуацию, она также продиктовала номер транспортного средства, на котором злоумышленник похитил чужое имущество. Благодаря этому полицейские в кратчайшие сроки выяснили местоположение похищенного предмета. По данным сотрудников органов внутренних дел, похититель сдал бак в пункт приема металлолома, оформив продажу по собственным документам. После этого предполагаемый злоумышленник был задержан.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 марта 2019 22:49
Суд отправил ее в воспитательную колонию на 4 года. Закон
555
7 марта 2019 17:46
Суд признал бывшего мэра виновным в получении взятки в 30 миллионов рублей, похищении человека и соучастии в превышении должностных полномочий. Закон
480
6 марта 2019 16:24
Сумма его долга перед ребенком составила 260 тысяч рублей. Закон
503
6 марта 2019 14:58
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный. Виталия Гинзбурга объявили в международный розыск. Закон
409
4 марта 2019 20:23
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в... Закон
539
4 марта 2019 16:26
За незаконную вырубку трех дубов. Закон
380
4 марта 2019 14:00
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники. Закон
463
Происшествия
12 марта 2019 13:16
Он работал по договору с одним из структурных подразделений Куйбышевской железной дороги. Происшествия
110
12 марта 2019 12:44
Пол и подоконники в одном из кабинетов учебного заведения заставлены ведрами и устланы тряпками. Происшествия
88
12 марта 2019 11:54
Собственник принимает срочные меры по ликвидации последствий. Происшествия
120
Криминал
12 марта 2019 11:24
Похититель сдал бак в пункт приема металлолома. Криминал
114
12 марта 2019 11:19
Теперь его снова будут судить. Криминал
110
12 марта 2019 09:41
Он проник в квартиру под предлогом продажи постельного белья и шубы из ценного меха по заниженной цене. Криминал
138
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
418
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
789
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
786
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
776
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1483
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1330
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
996
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1101
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
432
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
750
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1214
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
962
Мероприятия