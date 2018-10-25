Сызранец сделал дома теплицу и незаконно выращивал коноплю

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Полицейские установили, что мужчина в подвале своего частного дома организовал подпольную теплицу. Посевочный материал злоумышленник приобретал по почте и возделывал свои растения, соблюдая все правила агрономии. В помещении посредством светильников была установлена благоприятная для растений температура. В магазинах закупались необходимые удобрения. По информации оперативников, "криминальный садовод" снимал два урожая в год.В результате обыска в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли 40 кустов, внешне похожих на коноплю. Изъятое было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что им является наркосодержащее растение конопля. Также было изъято около 450 граммов марихуаны.Подозреваемый был задержан правоохранителями по месту жительства. По данным оперативников, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что наркосодержащее растение выращивал для дальнейшего употребления без цели сбыта.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.