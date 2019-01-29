Сызранец похитил с банковской карты знакомой пенсионерки более 120 000 рублей.

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Ранее не судимый мужчина 1982 года рождения, похитил с банковской карты знакомой пенсионерки более 120 000 рублей.Злоумышленник помогал женщине по хозяйству и часто брал банковскую карту для покупки необходимых ей продуктов. В один из дней мужчина присвоил карту себе, и тайно от потерпевшей снял сначала 20 000 рублей, а позже сумма выросла до 50 000 рублей. Деньги так называемый «помощник» сначала потратил на личные нужды и на спиртное. Уже пустую банковскую карту за ненадобностью он подложил назад пенсионерке.О пропаже денег женщина узнала, когда решила воспользоваться картой для оплаты товаров для личных нужд.Полицейские изъяли у мужчины в пользу потерпевшей сотовый телефон, денежную сумму в размере 40 000 рублей, которые он еще не успел растратить.Городским судом города Сызрань мужчина был осужден на 2,5 года лишения свободы условно, сообщает облМВД.