Ставропольском районе Самарской области мужчина нес в белье и карманах полкило наркотика
6 февраля 2018 10:05
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4 февраля текущего года сотрудниками полиции на посту ДПС около села Зелёновка был остановлен легковой автомобиль. Во время проверки документов полицейские заметили, что пассажир транспортного средства начал заметно нервничать при виде людей в форме.
Стражи правопорядка приняли решение досмотреть гражданина. В присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины в кармане куртки свёрток с веществом серого цвета. Еще один свёрток был обнаружен в его нижнем белье.
Изъятые находки были направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а подозреваемый задержан. Исследование показало, что в упаковках находился N-метилэфедрон общей массой 479,70 граммов, что относится к особо крупному размеру.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба облМВД.
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