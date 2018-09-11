Сотрудники полиции в Самарской области разыскивают подозреваемых в краже оружия и патефона
11 сентября 2018 13:24
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Сотрудники Отдела МВД России по Красноярскому району разыскивают злоумышленников, которые в период времени с 31.08.2018 по 08.09.2018 года проникли в квартиру на улице Песочной пгт Мирный и совершили хищение следующего имущества:
Охотничье ружье марки «ТОЗ-БМ», калибр 16, № 83182
Патроны к вышеуказанному оружию 16 калибр, 13 шт.
Сигнальный револьвер марки «Наган», № Р241452П, 17.02.2010 г.в.
Пневматический пистолет «ПМ».
Охолощённый пистолет-пулемет «ППШ», ДН №1758, 09 мая 1945 г.в.
Патефон времен второй мировой войны.
Ноутбук марки «ДЭПО».
Серебряные серьги.
Нож охотничий.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению данного преступления, и о местонахождении похищенных предметов, сообщить по телефонам: (884657) 2-13-78 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Фото pixabay.com
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