Сотрудники полиции изъяли у 17-летнего тольяттинца почти 160 граммов марихуаны

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Сотрудниками УМВД России по г. Тольятти около дома по улице Лизы Чайкиной задержан молодой человек 1999 года рождения, подозреваемый в причастности к противоправной деятельности.При проведении исследования предметов одежды во внутреннем кармане куртки злоумышленника стражами правопорядка обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Изъятую находку направили на экспертизу. Согласно справки об исследовании, найденное вещество является наркотическим средством «марихуана» общей массой 159,7 грамма.Полицейские выяснили, что задержанный ранее уже был судим за кражу и за развратные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.В настоящее время сотрудники полиции проверяют версию подозреваемого о хранении наркотиков в целях личного употребления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.