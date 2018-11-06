Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

107

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший город Сызрань. Следовавшие по улице Жуковского стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который попытались скрыться при виде их служебного автомобиля. Патрульные решили узнать причины такого странного поведения и остановили его.Установив личность пешехода, сотрудники Росгвардии выяснили, что 30-летний мужчина находится в федеральном розыске. Представители ФСИН искали его с августа текущего года как осужденного, не прибывшего к месту предписания. Сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителя своим коллегам из полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.