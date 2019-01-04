Сотрудники ДПС нашли у самарца-пассажира наркотики
4 января 2019 13:23
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Сотрудниками ДПС на 43 км. Красноглинского шоссе для проверки документов был остановлен автомобиль ВАЗ-2114.
В качестве пассажира в салоне автомобиля находился мужчина, вызвавший подозрение у сотрудников ДПС. Полицейские в присутствии понятых провели личный досмотр мужчины. В ходе личного досмотра в наружном кармане куртки был обнаружен, а затем изъят полиэтиленовый пакет фиолетового цвета, внутри которого находились девять прозрачных полиэтиленовых пакетов, содержимое которых состояло из вещества растительного происхождения в виде сухих измельченных листьев, стеблей и зерен серо-коричневого цвета.
Согласно результатам экспертизы было установлено, что изъятое растительное вещество - каннабис (марихуана) общей массой 25,76 грамм. Подозреваемым оказался безработный житель Самары 1989 года рождения, ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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