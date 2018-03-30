Сотрудник Росгвардии в Самаре в свободное от службы время предотвратил разбой

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В вечернее время командир взвода полиции УВО по г. Самаре старший лейтенант полиции Михаил Гурьев возвращался на автомобиле со службы домой. Возле одного из домов на улице Победы офицер увидел, как от автомашины «Лада Веста» отбежал неизвестный, которого преследовал другой мужчина, затем между ними завязалась драка. Остановив транспортное средство, сотрудник Росгвардии поспешил на место происшествия: он разнял дерущихся, представился и, предъявив служебное удостоверение, потребовал объяснить причину инцидента.Мужчина 1971 года рождения рассказал, что второй участник событий напал на него с молотком и намеревался похитить его автомобиль. Когда это сделать не удалась, нападавший решил убежать, и автовладелец начал его преследовать. В этот момент, воспользовавшись возникшей паузой, злоумышленник предпринял вторую попытку скрыться – но старший лейтенант Гурьев догнал его, задержал и вызвал на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны. Офицер передал задержанного – жителя областного центра 1981 года рождения, своим коллегам.По итогам дальнейшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело о разбое. Руководством Управления вневедомственной охраны рассматривается вопрос о поощрении сотрудника, который в свободное от службы время пресек тяжкое преступление, сообщает пресс-служба ведомства.