Силовики заинтересовались обстоятельствами исчезновения миллионов, собранных с самарских дольщиков
19 марта 2019 09:09
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Почти 93 млн руб. из собранных с дольщиков ЖК «На Московском» денежных средств не дошли до счетов застройщика — одноименной компании, которая безуспешно осваивает площадку на 18-м километре уже почти 6 лет. Дольщики грозят перекрыть автотрассы, полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — словом, очередная проблемная площадка полностью готова к внесению в соответствующий реестр областного минстроя.
О том, что список проблемных объектов в Самаре рискует пополниться недостроем напротив ТРК «Московский», стало известно еще в начале 2016 года.
Пока чиновники думают, что же делать с проблемным недостроем, силовики начали действовать. Первой инициативу проявила прокуратура Самары, направившая в полицию материалы на возбуждение уголовного дела. Затем полицейская проверка пошла вширь и выявила предполагаемого виновника бедствий дольщиков «СК на Московском». Им оказался один из бывших руководителей компании, 49-летний Сергей Усачев. Г-н Усачев вместе с родственником, Валерием Усачевым, руководят неким ООО «СК «Актив» с регистрацией в селе Красный Яр. Сергей Усачев — директор этой фирмы, его родственник — совладелец. В период с ноября 2012 года по март 2016 года Усачев как директор СК «Актив» в офисе на улице Фрунзе, 140, заключил более 90 договоров участия в долевом строительстве домов напротив ТРК «Московский» с физическими и юридическими лицами.
Всего фигурант собрал более 143,28 млн руб., из которых на расчетные счета ООО «СК на Московском» было внесено лишь 50,42 млн руб. Остальную сумму — это 92,86 млн руб. — как считает следствие, директор СК «Актив» похитил. Сейчас экс-директор «СК на Московском» отправлен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», санкция которой — до 10 лет колонии. Материалы уголовного дела переданы на расследование в СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области, пишет СО ОНЛАЙН.
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