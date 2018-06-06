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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Серийной воровке дали условный срок в суде Сызрани

6 июня 2018 11:28
Серийной воровке дали условный срок в суде Сызрани
Женщина уже была судима за воровство: в сентябре 2017 года она была осуждена на 1,5 года условно.

Назначенное судом наказание никак на воровку не повлияло, и она продолжала таскать кошельки из сумок зазевавшихся покупательниц.

Позже полиция сможет доказать преступные эпизоды в "Семейном Магните" в Юго-Западном районе, в ТЦ "Автобус" в пос. Западный и в других магазинах. Пока покупательницы выкладывали из корзин продукты на ленту, воровка открывала их сумки и крала оттуда кошельки: известно, что женщины, как правило, не убирают портмоне на дно сумки, а оставляют его в зоне доступа сверху, на других вещах. Этим и пользуются воры.

Воровка не брезговала ничем: в одном случае ее добычей стали всего 500 рублей, в другом - 21 тысяча.

Суд учел то, что на иждивении уже осужденной с испытательным сроком воровки имеется несовершеннолетний ребенок, и присудил женщине один год десять месяцев условно, пишет КТВ-Луч.
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