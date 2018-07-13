Сегодня стартуют слушания по делу экс-замглавы Ленинского района Самары
13 июля 2018 11:12
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Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд. Обвиняемого задержали прямо на рабочем месте в феврале 2018 года. На тот момент фигурант занимал должность заместителя главы Ленинского района по финансово-экономическим вопросам. Чиновнику вменили в вину получение взятки в сумме 120 тыс. руб. и отправили в следственный изолятор. Скандал произошел на фоне публично и неоднократно выраженного недовольства работой главы района Дмитрия Титова со стороны врио губернатора Дмитрия Азарова.
Как считает следствие, с декабря 2017 года по январь 2018 года чиновник поспособствовал заключению фиктивного муниципального контракта на заливку и содержание внутридворовых ледяных катков. Контракт датирован 9 января 2018 года, от администрации района его подписал глава, г-н Титов. Исполнять работы должен был некий индивидуальный предприниматель, который обслуживал спортивную площадку на улице Клинической. Территория несколько лет назад была взята в аренду у коммерческой фирмы.
Сейчас дело дошло до суда. Чиновнику вменили получение взятки в крупном размере, покушение на мошенничество и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, пишет СО ОНЛАЙН.
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