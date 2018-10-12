Самарцы с помощью утюга и паяльника требовали у мужчины банковскую карту

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В ходе судебного следствия установлено, что 34-летний и 40-летний жители губернии в марте 2018 года, находясь в квартире одного из домов по проспекту Юных Пионеров в г.Самаре, потребовали у мужчины банковскую карту с указанием пин-кода, на которой находилось 4800 рублей. Получив отказ, они отобрали карту, избили потерпевшего и связали ремнем его руки. Затем 34-летний нападавший нанес гражданину многочисленные повреждения, в том числе ожоги, используя плоскогубцы, раскаленный утюг, паяльник. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.Несмотря на непризнание вины подсудимыми, государственным обвинителем представлены суду все доказательства, собранные по делу, подтверждающие их виновность в совершении преступления. Вина осужденных подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта и другими материалами уголовного дела.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, другому– в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com