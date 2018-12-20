Самарца задержали за ограбление двух местных жительниц

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В дежурную часть отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Самаре поступило заявление от 79-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что 7 декабря на пересечении улиц Куйбышева и Вилоновской неожиданно к ней подбежал незнакомец. Мужчина толкнул пенсионерку, несколько раз ударил и вырвал из рук сумку. В итоге потерпевшая помимо сумочки лишилась еще денег, сотового телефона, электронного тонометра и лекарственных средств.Днем позже в отдел полиции поступило еще одно сообщение об открытом хищении женской сумочки от 50-летней женщины. Она рассказала, что около девяти часов вечера она вместе с подругой стояла на остановке общественного транспорта, расположенной на ул. Куйбышева. Во время разговора свою сумочку она поставила на скамейку. Через пару минут к женщинам подбежал мужчина, схватил с лавки сумку и убежал.Несмотря на то, что оба преступления были совершены в сумеречное время суток, пострадавшие запомнили приметы нападавшего: он был одет в куртку с ярким рисунком и прихрамывал. Также женщины сообщили сотрудникам полиции направление, в котором он скрылся.В итоге появился круг подозреваемых, впоследствии сократившийся до одного человека. 31-летний мужчина был задержан полицейскими. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к ограблению женщин. Он пояснил полицейским, что нигде не работает и законного источника доходов не имеет. После совершенных преступлений у него были денежные средства в размере более 9000 рублей, которые он потратил на собственные нужды, а остальное похищенное выбросил.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.