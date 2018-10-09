Самарца задержали, когда он нес героин
9 октября 2018 13:48
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Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре, находясь на маршруте патрулирования в Кировском районе, задержали прохожего за административное правонарушение. В ходе составления административного протокола полицейские обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничал. Было принято решения досмотреть нарушителя.
В присутствии понятых у 27-летнего жителя Красноглинского района областной столицы в кармане верхней одежды был обнаружен и изъят сверток из бумаги, в котором находилось вещество серо-белого цвета. Согласно справки об исследовании, изъятым оказалось наркотическое средство "героин" массой 3,62 грамма.
По данному факту в отношении безработного ранее судимого за кражу и мошенничество гражданина возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Фото pixabay.com
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