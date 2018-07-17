Самарца уличили в 112 преступлениях в сфере оборота наркотиков

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в 112 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.По версии следствия, обвиняемый организовал преступную группу, куда вовлек еще 7 человек, с целью сбыта наркотических средств. Далее, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, в период с 2016 года по 2017 год незаконно сбывал различные наркотические средства, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники-«закладки», подыскиваю покупателей через сеть «Интернет».В указанный период времени обвиняемый совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств, в виде конверсии из электронных в безналичные, а в последующем – из безналичных в наличные, таким образом, что в результате были созданы условия для их последующего правомерного использования. Формально право собственности на денежные средства передавалось третьим лицам, а фактически указанные денежные средства оставались в пользовании и распоряжении обвиняемого на общую сумму более 6 миллионов рублей.Теперь его будут судить.В отношении других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается, сообщает ведомство.