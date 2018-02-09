Самарца смертельно избил сожитель его дочери
9 февраля 2018 12:59
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В полицию в Самаре поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что в квартире дома, расположенного в поселке Мехзавод, обнаружила труп своего отца. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливая подробности жизни погибшего, полицейские выяснили, что мужчина 1969 года рождения проживал в квартире вместе со своей дочерью и ее сожителем. На почве злоупотребления спиртным у погибшего систематически возникали конфликты с родственниками.
По итогам работы на месте происшествия, общения с жильцами дома и знакомыми погибшего, у сотрудников правоохранительных органов в распоряжении появились сведения о том, что у потерпевшего незадолго до гибели произошла конфликтная ситуация с сожителем дочери. В очередной раз причиной ссоры стало увлечение представителя старшего поколения семьи спиртными напитками. Потасовка между мужчинами происходила на лестничной площадке дома. Предположительно, в ходе выяснения отношений 26-летний самарец нанес своему оппоненту руками и ногами телесные повреждения. После инцидента участники конфликта вернулись в квартиру, а спустя некоторое время домочадцы обнаружили мужчину без признаков жизни.
Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.
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