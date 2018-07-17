Самарца, обещавшего подкупить правоохранителей, будут судить за мошенничество

120

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.По версии следствия, в декабре 2017 года обвиняемый получил от своего знакомого 100 тысяч рублей, пообещав договориться с сотрудниками правоохранительных органов, помочь ему избежать уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Однако в январе 2018 году в отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. После этого злоумышленник получил от мужчины еще 200 тысяч рублей, пообещав помочь в изменении меры пресечения и передать с этой целью полученные денежные средства должностным лицам. Однако, не намериваясь выполнить обещание и не имея такой возможности, обвиняемый обратил денежные средства в свою пользу.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.