Самарского адвоката обвинили в вымогательстве 1 млн 100 тысяч рублей

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В результате реализации Управлением ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность адвоката филиала №29 Самарской областной коллегии адвокатов «А», подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере.Согласно полученным сведениям «А» вымогала денежные средства в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей у жительницы Самарской области «Т», якобы для дальнейшей передачи сотрудникам суда и прокуратуры, с целью назначения наказания в виде условного срока лишения свободы сыну «Т», проходящему фигурантом по уголовному делу.23 января 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» «А» задержана с поличным при получении от «Т» денежных средств. В ходе производства обследования служебного кабинета «А», обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1 миллиона 75 тысяч рублей и другие предметы, свидетельствующие о ее противоправной деятельности.В настоящее время полученные материалы оперативно-розыскной деятельности готовятся к передаче по подследственности в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК России.