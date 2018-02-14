Самарский областной суд вынес приговор участнику банды разбойников

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Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего самарца.Судом установлено, что он в сентябре 2016 года вступил в устойчивую вооруженную группу (банду) для нападений на граждан, а также для совершения иных преступлений.В период с 05.09.2016 по 19.09.2016 на территории Самары бандой при участии обвиняемого совершены пять разбойных нападений на граждан, у которых было похищено имущество и денежные средства. После этого члены банды вымогали у потерпевших денежные средства в сумме 300 000 рублей. При этом в двух случаях члены банды похищали потерпевших и требовали передать им, в том числе, права на автомобили, путем заключения договоров их купли – продажи.Совершая преступления, члены банды использовали оружие, применяли в отношении потерпевших насилие, опасное для жизни и здоровья, а также угрожали применением такого насилия и распространением сведений, способных причинить существенный вред их правам и законным интересам, собщает облпрокуратура.