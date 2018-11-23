Самарский банкомат подсунул взломщику пустую ячейку

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В полицию обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций, который сообщил о повреждении терминала в помещении банка.Установлено, что злоумышленник рано утром вошел в здание и попытался вскрыть банкомат, однако не сумел это сделать. В итоге ему удалось похитить только пустую ячейку для сбора фальшивых банкнот.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 21-летний уроженец одного из государств Средней Азии, который ранее попадал в поле зрения полиции в связи с совершением имущественного преступления", - добавила Ирина Волк.В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото pixabay.com