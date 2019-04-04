Самарские таможенники возбудили уголовное по факту вывода за рубеж 25 миллионов рублей
4 апреля 2019 09:45
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Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24 993 635,92 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба таможни.
Общество с ограниченной ответственностью, созданное в 2014 году, заключило с китайской фирмой несколько контрактов на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры. В счет обязательств исполнения договора российский предприниматель перевел китайскому поставщику 386 684,48 долларов США (24 993 635,92 рублей).
На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию не поступил. Российская фирма в установленные сроки не осуществила возврат денежных средств на свои счета в уполномоченном банке. Это свидетельствует о заключении мнимых сделок путем составления недействительных, то есть подложных документов, что подтвердилось не поступлением товаров от китайской фирмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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