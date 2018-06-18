Самарские следователи установили причины самоубийства инженера РКЦ "Прогресс"
18 июня 2018 13:31
292
Напомним, в начале 2018 г. молодой человек исчез, считался без вести пропавшим. 9 мая в реке Сок выловили его тело с камнем на шее.
По итогам доследственной проверки в правоохранительных органах выяснили: вплоть до конца апреля 2018 г. (когда и пропал молодой человек) ему систематически поступали угрозы, унижающее его человеческое достоинство.
15 июня в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Силовики пытаются установить личности тех, от кого поступали угрозы, сообщает Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 июня 2018 15:56
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны. Закон
2
13 июня 2018 20:10
Его признали виновным по 56 эпизодам мошенничества в сфере страхования, его подельниками стали несколько десятков автовладельцев, участвовавших в подставах с... Закон
1
13 июня 2018 14:17
Под сомнение его поставил голландский ретейлер, который также начал продавать обувь с красной подошвой. 26 лет работы французского дизайнера позволили публике... Закон
3
10 июня 2018 15:00
Постановление о возбуждении уголовного дела против первокурсника МГУ, написавшего на стенде к ЧМ-2018 «нет фан-зоне», отменено. Ранее столичные следователи... Закон
1
8 июня 2018 14:43
В законопроекте предлагается, чтобы меры ответственности, предусмотренные соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях,... Закон
0
8 июня 2018 14:20
Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты. Закон
2
Происшествия
18 июня 2018 13:16
Животное застряло в чужом подвале. Происшествия
132
18 июня 2018 11:57
Поиски второго продолжаются. Происшествия
103
18 июня 2018 11:35
К счастью, обошлось без пострадавших. Происшествия
116
Криминал
18 июня 2018 13:31
Возбуждено уголовное дело. Криминал
292
18 июня 2018 11:45
По версии следствия, за малышом не доглядел его отец. Криминал
89
16 июня 2018 11:18
При этом он избил женщину. Криминал
7
Видео
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
12
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
5
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
4
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
541
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1099
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
449
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
6
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
424
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
702
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
878
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
600
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1969
Мероприятия