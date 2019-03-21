Самарские полицейские задержали подозреваемых в серии краж платежных терминалов
21 марта 2019 13:46
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В полицию обратился 36-летний мужчина. Он сообщил о пропаже платежного терминала, расположенного в торговой точке на проспекте Кирова.
По указанному в заявлении адресу была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские установили и опросили возможных свидетелей происшествия и собрали необходимые улики. Из собранных данных следовало, что преступление было совершено в дневное время суток, когда магазин работал, а терминал находился в тамбуре торговой точки и не был оборудован какими-либо запорными устройствами. На момент похищения в терминале находились денежные средства в сумме около 25 000 рублей, а стоимость самого устройства, согласно представленным документам, составила 50 000 рублей.
При отработке оперативной информации сотрудники уголовного розыска выяснили количество подозреваемых, и на каком автомобиле они скрылись. Вскоре личность владельца транспортного средства полицейские установили. Задержали молодого человека на территории областного центра. Его соучастника также обнаружили в Самаре. Похищенный терминал со следами повреждений дверки и купюроприемника полицейские нашли при обследовании подвального помещения дома, в котором проживал один из подозреваемых. Предполагаемые злоумышленники - молодые люди 1996 и 2000 годов рождения, не стали отрицать своей причастности к краже терминала и находившихся в нем денежных средств. Подозреваемые, по данным полиции, не в первый раз попадают в поле зрения полиции за совершение имущественного преступления: ранее оба молодых человека привлекались к уголовной ответственности за совершение краж, в частности, старший из них был судим за тайное хищение из общего коридора квартир строительных материалов и инструментов.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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